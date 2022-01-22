جديد الصالة الشاملة بميناء جدة.. خدمات جمركية بجودة عالية

أكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المهندس سهيل أبانمي، أهمية تطوير منظومة العمل الحكومي، لذا جاء افتتاح الصالة الشاملة في جمرك ميناء جدة الإسلامي، بهدف تبسيط إجراءات الاستفادة من جميع الخدمات الجمركية التي تُقدمها الهيئة في الميناء، وذلك بما يُحقق اختصار الوقت والجهد على العملاء.

وأبان خلال تدشينه الصالة الشاملة بجمرك ميناء جدة الإسلامي، بأن الصالة هي بمثابة خطوة تدعم جهود الهيئة لتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تقديم خدمات جمركية ذات جودة وكفاءة عالية تثري تجربة العملاء وتدعم في الوقت نفسه مستهدفات الهيئة بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

مادة اعلانية

تحقيق الكفاءة العالية

كما أكد أبانمي أن الهيئة تسعى بجميع فروعها ومنافذها الجمركية للوصول إلى تحقيق الكفاءة العالية في تقديم الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

وتم تصميم الصالة الجديدة بمفهومها الشامل وفق مواصفات وبنية تحتية متطورة تدعم انسيابية العمل وتسهم في تسهيل رحلة العميل من خلال مزايا عديدة، من أبرزها توفير نافذة موحدة لتقديم جميع الخدمات الجمركية على مدى 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع.

مفهوم الصالة الشاملة

وإلحاقًا بهذا المشروع المتميز وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطة مسبقة لتدريب منسوبيها في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وتأهيلهم لتنفيذ كافة الإجراءات الجمركية وتطبيق أنظمة العمل وكيفية خدمة العملاء وفق مفهوم الصالة الشاملة، وذلك دعمًا لجهود الهيئة ومساعيها المتواصلة لتطوير عملية الفسح وتقديم خدمات جمركية تلبي تطلعات العملاء وتعزز مفهوم الصالة الشاملة ليتم تطبيقه في كافة المنافذ الجمركية، الأمر الذي يدعم جهود المملكة لتيسير التجارة عبر الحدود.