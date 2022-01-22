بعد عملية قسطرة للقلب.. ناصر الصالح يطمئن محبيه

طمأن الملحن السعودي ناصر الصالح محبيه على صحته، قائلاً إن حالته في تحسن بعد إجراء عملية قسطرة للقلب، تكللت بالنجاح.

ولفت الصالح في اتصال مع "العربية.نت" إلى أن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها المستشفى لإجراء عملية.

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كما شدد على أن لا شيء يضاهي الصحة، مؤكداً أنه أتعب قلبه بضغوط العمل والعصبية، مشيراً إلى أنه قرر أن لا يجهد نفسه ويقلع عن التدخين، وأضاف أنه "عندما تكون صحتك طيبة سوف يزيد عطاؤك وإنتاجك".

كذلك كشف أنه يقوم بعمل جديد مع فنان العرب محمد عبده على مستوى أغنية "الأماكن"، سترى النور قريباً.

وقال الصالح إنه تعاون مع الفنان راشد الفارس بعملين، الأول بعنوان "غن ياذا القلب"، و"خلص دواي"، لافتاً، بضحكة، إلى أن هاتين الأغنيتين كانتا جاهزتين منذ فترة، غير أنهما لم تخرجا للعلن إلا أثناء مرضه.

وأخيراً شكر كل من سأل عنه وهو في المستشفى، معبراً أيضاً عن تقديره للاهتمام الذي وجده من الجمهور.