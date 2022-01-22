بعد غياب.. عبدالمجيد عبدالله يعود بحفلة "ليلة العودة"

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي الشيخ، عن الحفلة الغنائية المرتقبة تحت عنوان "ليلة العودة" وكتب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه تم إقناع الفنان عبدالمجيد عبدالله بإحياء حفلة مصاحبة لـ موسم الرياض.

في الوقت نفسه، ذكر الحساب الرسمي لروتانا عن بيع تذاكر حفلة الفنان عبدالمجيد عبدالله بعد ربع ساعة من طرحها، والتي تأتي بعد غياب دام سنوات، وستكون يوم 28 يناير الجاري.

مادة اعلانية

ونشر حساب موسم الرياض على "تويتر" مقطع فيديو تحدث فيه الفنان لجمهوره قائلاً "جمهوري ولهان عليكم، ومشتاق لكل شي يجمعني فيكم، واحشني المسرح والفرقة، البروفات والأغاني، تصفيقكم وحماسكم، والقصة تقول إن الأمنيات قريبة، والأحلام تتحقق، والفرحجاي، والوعد يوم 28 يناير، بليلة راح تكتمل فيها فرحتي بلقاكم، صحيح أني ظنيت أن عودتي للحفلات بسبب ظرفي الصحي صعبة، والحياة تكسرنا أحيانا، بس الحمد لله والشكرر لأبو ناصر اللي قواني، وأبوفواز اللي حمسني، وموسم الرياض اللي محتضني، ولكل المحبين، ولجمهوري حياكم الله، أنا وفني بانتظاركم".

انتهت كل تذاكر ليلة الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله ❤️🎶

ننتظركم يوم 28 يناير في #بوليفارد_رياض_سيتي .. بحفلة طال انتظارها 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/0CJ31vQPS7 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 22, 2022

يذكر أن عبد المجيد كان قد شارك في رياض تريو نايت ليلة رأس السنة إلى جانب مجموعة كبيرة من كبار النجوم من السعودية والعالم العربي.