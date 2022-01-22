سعودي يبهر منصات التواصل.. يقلّد شخصيات عربية وعالمية

جند الشاب السعودي محمد الشمري كافة أدواته في البيئة المحيطة به، ليثبت جدارته الفنية وموهبته في التمثيل، والتي لا تقل عن أي ممثل عالمي، في حين ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من المقاطع التي نشرها على حسابه الرسمي في تويتر والتيك توك، والتي جسد فيها العديد من الشخصيات العربية والعالمية وتقمصه الشخصيات.

وفي حديث الشمري مع "العربية.نت" قال: "أنا عاشق للأفلام وتقليد الممثلين العالميين والعرب، واستطعتُ أن أطوع البيئة المحيطة لأصل إلى أهدافي وإثبات موهبتي في التمثيل الكوميدي الصامت، وغيرها من النماذج الفنية".

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وأضاف "في الوقت الذي أعشق فيه الفن الكلاسيكي الكوميدي القديم، يجعلني ذلك أقرأ كثيراً عن هذا الفن، وعلى الرغم من صغر سني الذي لم يتجاوز 23 عاما، إلا أني استطعتُ أن أنقل مشاعر حبي لإخوتي وأصدقائي الذين شاركوني في نجاح الأعمال والمقاطع، والتي كنت ابثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف يجسد الشخصيات؟

وأشار الشمري، أنه يقوم بتوفير الملابس والأزياء الخاصة، بما يتوفر في المنزل أو لدى الأصدقاء، ويوفر المكياج الخاص بالشخصيات، ويقوم بكافة المهام من مكياج وملابس وتصميم المقطع، وتدريب المشاركين من الإخوان والأصدقاء على المقطع، واستعارة الملابس لتنفيذ المقاطع التي وجدت أصداء مميزة.

كما، تابع الشمري حديثه قائلاً "خلال عام من التجارب والتصوير، استطعتُ أن أنتج عددا كبيرا من المقاطع، والأمر لا يخلو من كلمات الإحباط وتثبيط الهمم، إلا أني لم ألتفت لها، وأكمل مشواراي في إثبات كفاءة الشاب السعودي، وأنا قادر على صناعة التميز بأقل الأدوار".

تشارلي تشابلن

وعن اختياره لشخصية تشارلي تشابلن، أوضح أنه صور أكثر من 5 مقاطع لهذه الشخصية، بعد أن قرأ عنها الكثير من الكتب وأطلع على أفلام وثائقية، تحدثت عن حياة ملك الكوميديا الصامتة، الذي أسعد الناس على الرغم من الظروف المحيطة به وتحمله للظروف القاسية.



وأضاف "بعد أن تعمقتُ في هذه الشخصية، قررتُ تقمصها بما توفر لدي من أدوات، وبمشاركة أصدقائي، وبعد أن شرحتُ لهم تفاصيل المشاهد والشخصية، واستطاع الجميع أن ينجح في هذه التجربة الفريدة لهذه الشخصية، فالملابس كانت عبارة عن حبل أسود حولي لربطة عنق، وجاكيت قديم لشقيقي استفاد منه في الشخصية، مع شراء قبعة ديربي البريطانية من حسابه الخاص".



أما عن الشخصيات العربية التي قام بتقليدها، أوضح أنه قلد العديد من الشخصيات العربية منها الفنانين ياسر العظمة وناصر القصبي ورابح صقر ومشهور التواصل الاجتماعي ياسر البحري، وعددا من الممثلين الأميركيين، مثل سلفستر ستالون في شخصية رينمبو ومارلون راندو وعدد من الممثلين.

تبني الموهبة

وأكد أنه يسعى لأن تصل موهبته للعالم، مشيراً إلى أن "الشباب السعودي هو من يصنع لنفسه الفرص لكي يصل للعالمية، فأحد القنوات الفضائية طلبت الاستعانة به في التمثيل، وعندما وجد أن دوره محدود في دور كومبارس يسير خلف ممثلين، اعتذر عن العمل".