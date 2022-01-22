هذا ما قاله أفضل معلم متميز على مستوى الخليج للعربية.نت

فاز معلم التربية الإسلامية في المنطقة الشرقية يوسف خميس الغامدي بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، كأفضل معلم متميز على مستوى دول الخليج.

وفي حديث مع "العربية.نت"، أكد المعلم بثانوية عكاظ، أنه بعد حصوله على جائزة التعليم للتميز عام 2019، قام بالتقديم على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

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كما بين أنه حقق المعايير المطلوبة للحصول على الجائزة، وقد فاز بها هذا العام، مضيفاً أن فوزه بهذه الجائزة هو "تكليف لكوني أمثل وطني المملكة العربية السعودية".

4 معايير رئيسية

وأوضح أن الفوز بهذه الجائزة لا يتحقق إلا بتوفر 4 معايير رئيسية هي الأداء التعليمي المتميز والقدرة على التحفيز للطلاب والتنمية المهنية الصحيحة للمعلم والالتزام المهني والأخلاقي، فضلاً عن معيار الأعمال الاستثنائية الخاص بجائحة كورونا هذا العام.

كذلك لفت إلى أن كل معيار يندرج تحته العديد من المعايير الفرعية التي يجب الإجابة عليها وتحقيقها، مؤكداً أن المعلم المتميز يستطيع أن يحققها شرط الاستمرارية على التطوير في التعليم لنفسه ولطلابه.

وختم حديثه قائلاً إنه الآن أمام مسؤولية كبير لرد الجميل لهذا الوطن ونقل هذا التميز لزملائه المعلمين وأبنائه الطلاب، شاكراً كل من وقف بجانبه حتى وصل وتميز، وعلى رأسهم وزارة التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز التميز، مضيفاً: "لا أنسى زوجتي التي آزرتني وساندتني خلال هذه الرحلة".