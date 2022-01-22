"متحمسون و مشتاقون".. هكذا عبر طلاب عن عودتهم للدراسة حضورياً

بابتسامات مضيئة وفرحة غامرة يتخللها اشتياق كبير للدراسة الحضورية رسمت على ملامح طلبة الابتدائي ورياض الأطفال.

وعبر الكثير من الطلبة عن مدى فرحتهم الكبيرة بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الدراسة عن بعد بسبب جائحة كورونا.

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ومع بدء العد التنازلي لعودتهم بعد أقل من 24 ساعة إلى المدرسة، رصدت "العربية.نت" مشاعر بهجة عدد من الطلبة والطالبات لمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالعودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

البداية كانت مع "ميره صغير" حيث قالت "أدرس في الصف الثاني ابتدائي وكلي لهفة وشوق للدراسة الحضورية بعد عامين من الدراسة عن بعد، فقد قمت اليوم بشراء حقيبتي المدرسية والمريول المدرسي وأنا مستعدة للمدرسة غداً الأحد".

وأشار "رواد المديني" طالب الصف الرابع ابتدائي إلى أنه في المدرسة سيلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة طيلة اليوم الدراسي.

وقال "مشتاق للجلوس على مقاعد الدراسة ورؤية زملائي خاصة أني لم ألتق بهم منذ عامين سوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

استنفار المكتبات

أما شاكر القرشي الطالب في الصف الثالث الابتدائي يقول "أنا مسرور جداً بالعودة لمدارسنا لنواصل مسيرة تعليمنا ونحقق الكثير من النجاحات"، لافتاً إلى أن لديه حماس كبير للعودة الحضورية ورؤية معلميه وزملائه الطلاب والاستمتاع بالأجواء المدرسية الجميلة.

وأوضحت ابتسام طالبة الصف الرابع ابتدائي أن شوقها كبير لمقاعد الدراسة بعد أكثر من عامين.

كما، أضافت "منذ يومين وأنا أقوم بالتجهيزات للعودة الحضورية فقمت بشراء الحقيبة والأدوات المدرسية بكل فرحة وسرور".

فيما استنفرت المكتبات والقرطاسيات جميع طاقاتها وإمكاناتها لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية من الحقائب والدفاتر والأقلام وغيرها من الأدوات نظراً للإقبال المتوقع خلال العودة الحضورية للدراسة لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال.

من جهتها، تواصل وزارة التعليم في السعودية استعداداتها لعودة الدراسة حضورياً لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشيدةً بدور الأسر وأولياء الأمور في التكامل مع الجهود التي تقوم بها المدارس لتهيئة الطلبة واستقبالهم بعد انقطاع عامين حضورياً بسبب جائحة كورونا.

"مدرستي" و"روضتي"

وتبدأ رحلة عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم بتطبيق برنامج التهيئة للعودة الحضورية الذي بدأ بترحيب المعلمين والمعلمات بطلابهم عبر منصتي "مدرستي" و"روضتي"، ومحاكاة أول يوم دراسي من خلال تصوير رحلة افتراضية من لحظة دخول الطلبة للمدرسة حتى وصولهم إلى مقاعد الفصل الدراسي، وكذلك تنفيذ لقاء افتراضي مع الأسر وأولياء الأمور لتزويدهم بالإرشادات المطلوبة التي تدعم التحصيل الدراسي والمحافظة على صحة أبنائهم، إضافة إلى تكليف المعلم لطلابه بعمل نشاط فني وتجهيزه لتسليمه في اليوم الأول.

وتعزز وزارة التعليم الدور الأسري في توعية الطلاب والطالبات للعودة الحضورية؛ من خلال قيامهم بطمأنة أبنائهم كجزء من التهيئة النفسية لهم، وكذلك توفير مستلزماتهم الدراسية واحتياجاتهم الغذائية مع التأكيد على التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي تضمن وقايتهم الصحية في البيئة المدرسية، إضافة إلى تذكيرهم بأهمية لبس الكمامة والتباعد وتعقيم أيديهم بدءاً من خروجهم من المنزل مروراً بركوبهم الحافلات المدرسية حتى الوصول إلى مدارسهم.

ووجهت وزارة التعليم الإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات؛ بإعداد جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية برامج استقبال للطلاب والطالبات تشمل الترحيب بهم خاصة الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة عند نقاط الدخول والخروج، وكذلك تنظيم مسارات طلابية آمنة لوصولهم إلى مقاعدهم بالقاعات الدراسية وبدء حصصهم بتسليم النشاط الفني المكلفين به إلى معلميهم، إلى جانب استمرار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في توعية الطلبة بالإجراءات الصحية خلال الأسبوع الأول.