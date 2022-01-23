أمر بالقبض على باكستاني خطط لاستغلال عاملات هاربات

أصدر النائب العام في السعودية أمراً بالقبض على وافد باكستاني، لظهوره في فيديو وهو يعد مكاناً لاستغلال العاملات المنزليات الهاربات من منازل أربابهن في أنشطة مخلة بالقانون والآداب.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه "بناءً على ما رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

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وأوضح المصدر أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عليه، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.

وتصل عقوبة جرائم الاتجار بالبشر في السعودية إلى السجن لمدة 15 سنة ودفع غرامة تصل إلى مليون ريال.