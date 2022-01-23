.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأرصاد السعودية تكشف: هذه المناطق ستستمر بها الموجة الباردة

  • الخط
جانب من العاصمة السعودية الرياض
خاص

الأرصاد السعودية تكشف: هذه المناطق ستستمر بها الموجة الباردة

"السعودية تعيش حالياً فترة مطيرة، خاصة الشمال والوسط ولا نستبعد ذلك على مدينة الرياض والمحافظات التابعة خلال فصل الشتاء"

العربية.نت - فهد الدوسري

نشر في: آخر تحديث:

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد "حسين القحطاني" في حديث إلى "العربية.نت" توقع استمرار تأثر السعودية بموجات وكتل هوائية باردة، قد تسهم وبشكل كبير في انخفاض درجات الحرارة خاصة على شمال وشرق ووسط المملكة، واصفاً ذلك بـ"غير مستبعد" وذلك بعد تسجيل "طريف" أقل درجة حرارة في السعودية بـ 6 درجات تحت الصفر، وذلك خلال الثلث الأول من فصل الشتاء.

الأرصاد الجوية تتوقع أمطاراً في 9 مناطق سعودية السعودية الأرصاد الجوية تتوقع أمطاراً في 9 مناطق سعودية

وأكد القحطاني، بأن السعودية تعيش حالياً فترة مطيرة، خاصة الشمال والوسط ولا نستبعد ذلك على مدينة الرياض والمحافظات التابعة خلال فصل الشتاء، وقال: "نحن نعمل بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية وفق آلية متبعة لذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية كل حسب اختصاصه، وحرص المجتمع على الاستفادة من إرشادات الجهات المختصة أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك".

التعرف على الطقس

وأبان القحطاني خلال حديثه، أن "المركز الوطني للأرصاد يحقق للجميع فرص التعرف على الطقس، من خلال الوسائل التي وفرتها والوسائط المختلفة، في إطار دورة في الإبلاغ والتنبيه من الظواهر الجوية المحتملة، وذلك للتسهيل على الناس فيما يتعلق بمعرفة الطقس، واختبار الزمان والمكان المناسب للاستفادة من الأجواء الممتعة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟ هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟
اكتشف المزيد