الأرصاد السعودية تكشف: هذه المناطق ستستمر بها الموجة الباردة

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد "حسين القحطاني" في حديث إلى "العربية.نت" توقع استمرار تأثر السعودية بموجات وكتل هوائية باردة، قد تسهم وبشكل كبير في انخفاض درجات الحرارة خاصة على شمال وشرق ووسط المملكة، واصفاً ذلك بـ"غير مستبعد" وذلك بعد تسجيل "طريف" أقل درجة حرارة في السعودية بـ 6 درجات تحت الصفر، وذلك خلال الثلث الأول من فصل الشتاء.

وأكد القحطاني، بأن السعودية تعيش حالياً فترة مطيرة، خاصة الشمال والوسط ولا نستبعد ذلك على مدينة الرياض والمحافظات التابعة خلال فصل الشتاء، وقال: "نحن نعمل بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية وفق آلية متبعة لذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية كل حسب اختصاصه، وحرص المجتمع على الاستفادة من إرشادات الجهات المختصة أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك".

مادة اعلانية

التعرف على الطقس

وأبان القحطاني خلال حديثه، أن "المركز الوطني للأرصاد يحقق للجميع فرص التعرف على الطقس، من خلال الوسائل التي وفرتها والوسائط المختلفة، في إطار دورة في الإبلاغ والتنبيه من الظواهر الجوية المحتملة، وذلك للتسهيل على الناس فيما يتعلق بمعرفة الطقس، واختبار الزمان والمكان المناسب للاستفادة من الأجواء الممتعة".