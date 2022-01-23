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انطلاق تمرين "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية

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خلال التحضير لبدء التمرين المختلط

انطلاق تمرين "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية

التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية

الرياض - العربية.نت

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انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

استعداد بدء التمرين
استعداد بدء التمرين

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري، أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية، كما أنه يسهم في تطوير أطقم الوحدات على مهام الحروب البحرية ومهام القوات الخاصة من أجل حماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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ويعدّ هذا التمرين امتدادًا لسلسلة تمارين سابقة مشتركة بين البلدين، ويتضمن الكثير من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية في البحر الأحمر.

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