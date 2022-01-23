بالصور.. قصة مزارع سعودي وابنه مع البن الخولاني

"يالله طلبتك يامجيب الداعي.. يلقى المزارع حاجةً يرجيها" بهذه الأهزوجة يبدأ سعودي و ابنه كل صباح نشاطهم في حقلهم، لزراعة البن الخولاني في قرية الهديدة بجبال الحشر جنوب السعودية.

المزارع سلمان الحريصي سرد إلى "العربية.نت" قصة كفاحه، يقول: "كنت مبتعد عن الزراعة وعن قريتي العرث الواقعة غرب جبال الحشر، بسبب الوظيفة، ولكن بعد تقاعدي عدت إلى السكن في جبال الحشر، ومن هنا بدأت في مزاولة الزراعة في مزرعة والدي وجدي الواقعة بجوار حصن الهديهده".

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نقل المهنة إلى الأجيال

وأضاف: في جميع رحلاتي وزيارتي للمزرعة، يرافقني ابني وحريص أن يكسب المعرفة ويجيد مهنة الزراعة ومعرفة تراث الآباء والأجداد، ومنذ قرابة 5 سنوات ونحن نزاول الزراعة والتطوير والتحسين المستمر.

كما أبان "لضمان انتقال مهنة الزراعة لجيل الأبناء، يجب أن يحرص المزارعون على مشاركة أبنائهم، فأغلب المزارع في جبال الحشر انتقلت من جيل إلى آخر، وحرصي هو استمرار ابني ساري في المزرعة واستمرار التطوير والعمل فيها.

واستطرد حديثه: "خلال العمل في المزرعة هناك كثير من الأشعار التي نقوم بترديدها، ولكل زراعة أهازيج تميزها عن غيرها، والمزرعة عبارة عن سلسلة من المدرجات الزراعية بجوار حصن الهديهده، في بدايتي كانت الزراعة موسمية وتنتج المحاصيل مثل البر والشعير والقمح، لكن مع بداية مهرجان البن قبل تسعة أعوام كان حافز لي، لإضافة زراعة أشجار البن الخولاني، وتم التوسع فيها حتى أصبحت المزرعة تضم أكثر من 1000 شتلة بُن".

أكثر من 350 سنة

وقال الحريصي: يتجاوز عمر حصن الهديهده الحجري أكثر من 350 عام، والمزرعة أكثر من ذلك، وهي من عهد الآباء والأجداد ولكن مع قلة الأمطار وشح المياه تأثرت الزراعة وتوقفت بعض الأحيان، ولكن عند بدايتي في الزراعة ومع الدعم الحكومي، تم تذليل الصعاب ونزرع الآن بجوار البن الخولاني المحاصيل الموسمية، وايضًا تم زراعة الكثير من الفواكه الموسمية والخضروات وتم إضافة منتجع ريفي للمزرعة واستقطاب السياح للمزرعة.

كما أوضح أن الأدوات التي يتم استخدامها في الزراعة هي الأدوات المحلية وبعض الآلات الصناعية، مثل اللامة والمفارس، ولكن تكمن المشكلة في صعوبة الحصول على المياه بسبب قلة الأمطار، حيث تعتبر مياه الأمطار المصدر الوحيد للماء.

البن الخولاني

و حول زراعة البن الخولاني قال الحريصي: يتم زراعة الأشجار في بداية العام أو منتصفه، ويتم قطف ثمار البن خلال نهاية السنة الميلادية، وبعدها يدخل في مرحلة التجفيف والتقشير ثم التحميص، وتمتلك مزرعة الهديهده أكثر من 734 شجرة بن منتجة تنتج أكثر من 1500 كيلو من البن الخولاني، ولدينا خطة في التوسع وأستكمال المنتج الريفي ومتحف مصغر بجوار حصن الهديهده.