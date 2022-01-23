تدشين أكبر جزيرة لتجارة الأسماك في منطقة الخليج شرق السعودية

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف آل سعود جزيرة الأسماك بالقطيف، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والتي تعد أكبر جزيرة أسماك في منطقة الخليج العربي.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: "جزيرة الأسماك ستكون مقصداً لتجار الأسماك والسائحين، حيث تم تنفيذ المشروع وتم مراعاة إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل، وذلك لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وقاربت تكلفة إنشاء الجزيرة 80 مليون ريال وتبلغ مساحة كامل المشروع 120 ألف متر مربع، ويقع بالقرب من ميناء القطيف لصيد الأسماك وتحيط به مياه الخليج العربي.

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6 آلاف متر مربع

وتعد أبرز مرافق هذا السوق المبنى الرئيسي الذي تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع، ويضم محلات بيع التجزئة، كذلك يتضمن الساحة الجانبية لبيع الجملة، ومواقع استثمارية ومصنع للثلج، وأماكن للتخزين والتبريد ومرافق تجارية تخدم الحركة التجارية لبيع الأسماك.

وجرى نقل سوق الأسماك المركزي في محافظة القطيف إلى جزيرة الأسماك، والذي كان يعتبر من أهم الأسواق في منطقة الخليج، وذلك بعد مضي أكثر من 150 عاما عليه، ويعرف بضخامة المنتوج السمكي فيه حيث يتراوح ما يتم إنزاله في السوق ما بين 100 إلى 200 طن يومياً من مختلف أنواع الأسماك.