.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تدشين أكبر جزيرة لتجارة الأسماك في منطقة الخليج شرق السعودية

  • الخط
أكبر جزيرة لتجارة الأسماك

تدشين أكبر جزيرة لتجارة الأسماك في منطقة الخليج شرق السعودية

تعد أبرز مرافق هذا السوق المبنى الرئيسي الذي تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع

العربية.نت - مريم العبدالعال

نشر في: آخر تحديث:

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف آل سعود جزيرة الأسماك بالقطيف، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والتي تعد أكبر جزيرة أسماك في منطقة الخليج العربي.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: "جزيرة الأسماك ستكون مقصداً لتجار الأسماك والسائحين، حيث تم تنفيذ المشروع وتم مراعاة إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل، وذلك لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وقاربت تكلفة إنشاء الجزيرة 80 مليون ريال وتبلغ مساحة كامل المشروع 120 ألف متر مربع، ويقع بالقرب من ميناء القطيف لصيد الأسماك وتحيط به مياه الخليج العربي.

أكبر جزيرة لتجارة الأسماك ..
أكبر جزيرة لتجارة الأسماك ..

6 آلاف متر مربع

وتعد أبرز مرافق هذا السوق المبنى الرئيسي الذي تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع، ويضم محلات بيع التجزئة، كذلك يتضمن الساحة الجانبية لبيع الجملة، ومواقع استثمارية ومصنع للثلج، وأماكن للتخزين والتبريد ومرافق تجارية تخدم الحركة التجارية لبيع الأسماك.

السعودية.. تدشين أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم السعودية السعودية.. تدشين أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم

وجرى نقل سوق الأسماك المركزي في محافظة القطيف إلى جزيرة الأسماك، والذي كان يعتبر من أهم الأسواق في منطقة الخليج، وذلك بعد مضي أكثر من 150 عاما عليه، ويعرف بضخامة المنتوج السمكي فيه حيث يتراوح ما يتم إنزاله في السوق ما بين 100 إلى 200 طن يومياً من مختلف أنواع الأسماك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟ هل ينجح العلماء في إصلاح 73 قطعة أثرية دمرها انفجار بيروت؟
اكتشف المزيد