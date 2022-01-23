ضمن مبادرات التطوير الشامل، التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، تشغيل مشروع وسط العوامية -شرق السعودية- أحد المشاريع التنموية والتي تساهم في جودة حياة المواطن والمقيم، تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وسط العوامية يعتبر من المشاريع الاستثمارية ذات الجذب السياحي التي تطرحها أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن كان قبل عدة سنوات موقعاً لأحياء عشوائية تتنافى مع جودة الحياة.

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من جهته، قال أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، إن "مشروع وسط العوامية يعتبر إحياءً للتراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة، وقد تم تهيئة بيئة المشروع ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية، كما تم مراعاة أنسنة المدن وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني في حديثه إلى "العربية" أن المشروع يساهم في تحريك الجانب الاقتصادي والسياحي في المنطقة، وبدأت العملية التشغيلية للمشروع بنسبة تأجيرية بلغت 80%، وستكون نسبة 20% نوعية.

وأوضح أن "من اشتراطات تشغيل المشروع أن تكون نسبة التوطين 100%، ويستهدف المشروع اجتذاب أكثر من 1000 مواطن ومواطنة، وسيكون منارة ثقافية وعامل جذب سياحي على مستوى المنطقة."

ماذا يقدم المشروع؟

ويقدم المشروع مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية، بما يساهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة جاذبة استثماريا، ووجهة سياحية ومركز حضاري وثقافي وفني بمساحته البالغة 180 ألف متر مربع، وتجاوزت تكلفته 230 مليون ريال، وجاء تصميمه على الطراز التراثي الخليجي. ويحتوي المشروع على مباني السوق الشعبي، والأبراج التراثية، والمركز الثقافي، والساحات، والبيت التراثي، كما يتضمن خمسة أبراج تراثية مبنية على الطراز المعماري للمنطقة، وتحيط بالمشروع ثلاثة شوارع رئيسية ومواقف تسع 250 سيارة.

ويشتمل المشروع كذلك على مبنى تراثي، وسوق شعبية مكونة من 7 مبانٍ تضم 60 محلاً تجارياً، وكذلك مسطحات خضراء وحدائق، إضافة إلى ملاعب للأطفال ومساحات للأنشطة الترفيهية.