تعرف على الفئات المستثناة من الحضور للمدارس في السعودية

كشفت المتحدثة الرسمية للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري عن الطلاب المستثنين من العودة الحضورية للدراسة.

وقالت "الشهري" خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة "إن هناك فئة من الطلاب لديهم ظروف صحية معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، ستكون دراستهم عن بُعد حفاظا على سلامتهم".

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وأشارت "الشهري" إلى أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب وكافة الاحتياجات اللازمة لتحقيق رحلة تعليمية آمنة هي مجهزة وتم العمل عليها وسيتم متابعتها باستمرار كما تم توفير المعقمات والكمامات وإرشادات التباعد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن العودة الآمنة للطلاب والطالبات.

11 فئة من الطلاب

من جهتها أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أن 11 فئة من الطلاب من ذوي الأمراض مستثنون من الدوام الحضوري للفئة العمرية أقل من 12 عاماً، الذي سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق للعشرين من شهر جمادى الآخرة الجاري، وتشمل: مرضى السكري النوع الأول، والسمنة المفرطة، ونقص الوزن، وأمراض القلب، والأوعية الدموية الخلقية، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الكلية المزمنة، وأمراض ضمور العضلات والأعصاب، وأمراض فقر الدم، والأمراض المتعلقة بالمناعة، والأمراض الجينية.

وأوضحت وقاية أن أي أطفال لديهم أشقاء لديهم عوامل خطورة عالية مذكورة من ضمن هذه الأمراض، أو الأطفال الذين لديهم أشقاء أو أولياء أمور معفيين من تلقي لقاحات كورونا يعتبرون مستثنين من الحضور.

وبينت الهيئة أنه يسمح للطلاب بمغادرة الفصل في الفسحة على أن يتم تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات مختلفة، وتقسيم الساحة بحسب الفصل لتكون كل منطقة مخصصة لفصل معين وعدم مخالطة المجموعات مع توفير حاويات بالقرب من كل مجموعة، واستمرار إيقاف البيع المباشر من المقصف واستمرار توزيع الوجبات في الفصول والسماح بتناول الوجبة في الفصل الدراسي.

وتقرر كذلك إلغاء طابور الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب والطالبات إلى فصولهم مباشرة، وإلغاء أي نشاط صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي، وفي حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية مع مراعاة التباعد وعدم مشاركة الأدوات، مع الحرص على التباعد أثناء أداء الصلوات وفي أماكن الوضوء، ويسمح للمعلمين والمعلمات باستخدام واقي الوجه الطبي دون الكمامة داخل الفصل الدراسي، لتوضيح مخارج الحروف مع الالتزام بتنظيف وتعقيم الواقي بالشكل المناسب عند خلعه، وارتداء الكمامة خارج الفصل الدراسي مع إلغاء مشاركة الوجبات الجماعية في غرف المعلمين وغرف الاستراحات وإلغاء برادات المياه.