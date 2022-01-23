دارة الملك عبدالعزيز تبدأ في توثيق مسيرة عبدالله السدحان

شرعت دارة الملك عبدالعزيز في جمع المعلومات عن الفنان السعودي عبد الله السدحان تمهيداً لعملية توثيق مسيرته الفنية والإبداعية، حيث إن الدارة تحرص على القيام بخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية، والدول العربية، والدول الإسلامية بصفة عامة، والمحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه.

من جهته كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان عن توثيق مسيرته في أرشيف دارة الملك عبدالعزيز، ونشر السدحان عدداً من الصور على صفحته في "إنستغرام"، وعلَّق عليها: "لقاء أتحدث فيه عن مسيرتي الفنية وحياتي الاجتماعية منذ عمر 4 سنوات إلى يومنا هذا ليتم توثيقه في أرشيف دارة الملك عبدالعزيز وفقهم الله".

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يُذكر أن آخر عملٍ صوَّره السدحان مسلسلٌ حمل عنوان "أربعيني في العشرين"، ويعرض حالياً على قناة mbc. ويدور العمل الكوميدي الاجتماعي حول قصة رجلٍ يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً، ويستيقظ بجسد أربعيني، وعقل عشريني، فيدخل في صراعات متنوعة، من إخراج إيلي حبيب، وبطولة الفنان عبدالله السدحان، وأحمد شعيب، ومها عبدالله، وشيماء سبت، ومريم الغامدي، وإسراء عزيز، ورنا جبران، وبندر باجبع، وندى توحيد، وعبدالكريم محمد، وتركي الشدادي، إضافة إلى آخرين، ويقع في 30 حلقة.