رسام سعودي يحول "سبورة" الفصل للوحات فنية تثري ذائقة طلابه

استطاع المعلم السعودي، طارق السهلي، جذب أنظار المتابعين عبر تويتر إلى رسوماته الفنية، التي التقط لها صوراً فوتوغرافية من سبورة الفصل أثناء تقديمه حصة دراسية لطلابه في إحدى مدارس المملكة، تلك الرسوم تداولها آلاف المتابعين وحصدت تعليقات الإعجاب والثناء، ووصفها ناشطون بـ "لوحات إبداعية" تثري ذائقة الطلاب وتفجر مواهبهم، معتبرين أن السهلي نموذج للمعلم المبدع الذي غيّر مفهوم التدريس التقليدي إلى عمل تحفيزي برؤية إبداعية.

حصة إبداعية تستكشف المواهب وتصقل مهارات الطلاب

إلى ذلك، استطاع السهلي تغيير الصورة النمطية لحصة مادة التربية الفنية التي اعتاد الطلاب فيها رسم بعض المظاهر الطبيعية، من خلال اختيار رسوم جديدة ومختلفة بعد تجسيدها على سبورة الفصل بدقة عالية، وقال الرسام السعودي في حديثه لـ "العربية.نت"، إن عالم الرسم يتميز بخصائصه الفنية المختلفة كونه يترك أثراً عميقاً على الذات الإنسانية، ويشكل معنىّ للحياة عند الكثير، إذ يتخذونه وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر.

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وعن أسلوبه الإبداعي في فن تدريس مادة الفنية، قال: "أمضي مع طلابي على منهجية كتاب التربية الفنية المعتمد من وزارة التعليم، وأحاول كل الموضوعات التي يتضمنها الكتاب بأسلوب إبداعي ملهم، لصقل مهارات الطلاب وتدريبهم على هذه المهارة، إضافة إلى استكشاف مواهبهم وتشجيعهم على إطلاقها".

انقلاب فني ضد طرق التدريس التقليدية

وحسب السهلي فإن للفن دورا مؤثرا في إشعال الحماس والشغف، مؤكداً حرصه على نقل تجربته عبر حصصه التدريسية إلى وجدان ووعي طلابه، وأكمل: "أحاول الابتعاد عن طرق التدريس التقليدية للمادة، ولا بد أن نعطي هذه المساحة الإبداعية حقها الكافي، ولا شك أن بيئة المدارس تزخر بالمواهب، واكتشافها أحد اهتماماتي، وأسعى لذلك في المدرسة الأهلية التي أعمل فيها، حتى نبني مستقبلاً واعداً بالفن الذي يشكل الثقافات والحضارات، ويعد مقياساً مهماً يحدد رقي وازدهار المجتمعات".





تعليقات ورود أفعال

ووفقاً لـ "السهلي"، فإن الرسومات تلقى صعوبة ودقة كلما كان الطلاب أكبر عمراً، إذ تلعب الفئة العمرية وكذلك القدرة الاستيعابية دوراً هاماً في اختيار الرسمة، من دون أن يخفي أنه تفاجأ كثيراً إزاء ردود الأفعال الإيجابية على تويتر، معتبراً بأن وصوله للناس من خلال تعليقات المغردون تمثل تتويجاً لحبي الكبير للفن.

ويفيد السهلي أن عشق الرسم منذ الطفولة، لكنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بكراسته وأقلامه، معتبراً أن اكتشافه الألوان الزيتية كان أحد القفزات التي ارتقت بموهبته من خلال الممارسة المستمرة التي أنتجت العديد من الرسومات والأعمال في ظل غياب الدعم الذي كان لا يعدو أكثر من أمر هامشي في محيطه مقابل أولويات أخرى مهمة في الحياة.