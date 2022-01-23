مدارس المملكة تستقبل 3 ملايين طالب بالورود والحلوى

بعد مضي عامين من الدراسة عن بُعد، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، عاد صباح اليوم الأحد نحو 3 ملايين و500 ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في السعودية، إلى مقاعد الدراسة حضورياً وسط إجراءات احترازية مشددة لعودة آمنة.

واستقبلت المدارس الطلبة بالورود والحلوى، ابتهاجاً وترحيباً بعودتهم لمدارسهم، كما نظمت العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والتهيئة النفسية للطلبة والطالبات.

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من مدارس السعودية من مدارس السعودية

إلى ذلك، تابعت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية، سير العمل في المدارس الابتدائية للعودة الآمنة، في الوقت الذي تسلمت فيه المدارس كافة التعليمات والإجراءات الإدارية والتربوية للعودة الآمنة، خاصة لطلاب الصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الذين لم يروا مقاعد الدراسة طول دراستهم العام المنصرم.



من مدارس السعودية من مدارس السعودية

هذا، وقررت السعودية في وقت سابق، استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية وفي رياض الأطفال، وذلك في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

وتتابع وزارة التعليم سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية وفي رياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، مشددة على الالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.