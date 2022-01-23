هذا ما أنجزته هيئة "تقييم" السعودية خلال عام 2021

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، منحها للعضويات، حيث سلّمت الهيئة (٨٧٢) عضوية جديدة في ٢٠٢١، فيما بلغ عدد الحاصلين على عضوية الزمالة حتى الآن (١٨٢). وفي جانب التدريب والتأهيل، قدمت الهيئة عبر أكاديمية تقييم الذراع التدريبي لها أكثر من (٣٠٠) دورة تدريبية استفاد منها أكثر من (٧٨٠٠) عضو متدرب، في مختلف فروع التقييم (العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، وأضرار المركبات)، بالإضافة إلى افتتاح (١٣) مركزاً لتقدير أضرار المركبات، ليصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى (٢٤) مركزًا في مختلف مناطق ومدن المملكة، وتم من خلال تلك المراكز تقدير أضرار ما يفوق ٨٨٠ ألف مركبة.

وتواصل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواصلة نهجها في تقديم كل ما يخدم مهنة التقييم بكافة فروعه، حيث تعد الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناءً على أسس علمية وممارسات عالمية، مما يُسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين.

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وتحرص الهيئة على تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.

كما تمتلك الهيئة عضوية في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC وذلك بموافقة سامية في عام ٢٠١٤، وتمثل الهيئة، المملكة في ثلاثة مجالس تنفيذية في إطار مجلس معايير التقييم الدولية.

التنظيم والتطوير والاعتماد

وتمارس الهيئة دورها في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية الرائدة في مجال التقييم والجهات ذات العلاقة، حيث استطاعت الهيئة الحصول على موافقة معهد صناعة السيارات البريطاني (IMI) على الاعتماد المتبادل من خلال عضوية الزمالة، التي تمنحها الهيئة في تقييم أضرار المركبات، وعضوية الزمالة التي يقدمها معهد صناعة السيارات (IMI) ، والتي تعد أعلى عضوية يمنحها المعهد، وأصبح بإمكان الحاصلين على زمالة الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات الحصول على عضوية المعهد البريطاني وفقًا للاعتماد المتبادل، والهيئة هي أول منظمة عربية تحصل على هذا الاعتماد من معهد صناعة السيارات (IMI) على مستوى الشرق الأوسط وتحديدًا في أضرار المركبات، إضافةً إلى اعتماد مركز تقييم للتدريب والتطوير من قبل المعهد، ما يعزز الاعتمادات الدولية السابقة في فروع تقييم العقار والآلات والمعدات، والمنشآت الاقتصادية.

كما ساهمت الهيئة وبالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية (هدف) باعتماد دعم (٤) شهادات مهنية في التقييم، وهي الشهادات التي يحصل عليها عضو تقييم بعد استكماله المسار التدريبي والحصول على ساعات الخبرة المطلوبة في فروع التقييم .

وفي جانب إثراء المحتوى المهني في مهنة التقييم، أقامت الهيئة أكثر من (٥٤) لقاءً مهنياً وورشة عمل وندوة حول مهنة التقييم كمنتدى التقييم العقاري، فضلا عن اطلاق سلسلة "ساعة زميل"، وهي سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى إثراء محتوى المهنة.

منصة "قيّم"

جدير بالذكر أن الهيئة حرصت على تطوير منظومة التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة "قيّم"، وهي منصة إلكترونية تربط الباحثين عن خدمات التقييم بمنشآت التقييم المرخصة، وتُتيح لهم إدارة طلب التقييم إلكترونياً حتى عملية الدفع واستلام التقرير، حيث بلغت عمليات التقييم أكثر من (١٢٧) ألف عملية عبر منصة "قيّم"، بالإضافة إلى منصة "قيمة"، وهي نافذة لتقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الهيئة، كما قامت الهيئة بخدمة أكثر (٢٥) ألف عميل من خلال قنوات التواصل المتعددة.