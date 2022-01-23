مصور سعودي يوثق جمال أزهار اليهق بعد غروب الشمس

استطاع المصور متعب العميري التقاط صورة بديعة ترصد جمال زهور اليهق بلونها الوردي الزاهي التي تكتسي بها محافظة البدع في مدينة تبوك بالسعودية، حيث نجح باختيار الوقت المناسب لأخذ لقطات ساحرة لهذا المنظر قبل غروب الشمس، مفيداً أن نبات "اليهق" هو نبات عشبي موسمي ربيعي يصل ارتفاعه إلى 30 _40 سم، يشبه نبات الجرجير بالشكل والطعم إلى حد كبير.

وأوضح العميري أثناء حديثه مع "العربية.نت" أن شكل الأزهار البنفسجية وهي تفرش سجادة لونية على الأرض، جذب ذائقته إلى تصويب عدسته نحو توثيق انتشاره في السهول والمناطق البيئية الصحراوية، مشيراً أن وجود الزهور بهذه الكثرة هو نتيجة نزول الأمطار ووجود سيول على منطقة البدع التي خلفت هذه الزهور الطاغية في الحسن.

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زهور اليهق زهور اليهق

جدير بالذكر أن العميري يهوى التصوير منذ صغره، ومهتم بتصوير الطبيعة والمواقع الجغرافية والتغيرات الكونية، ويعشق تصوير المطر والسحب والسيول، ويطمح إلى الاحتراف في هذا المجال.