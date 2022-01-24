النائب العام يوجه بالتحقيق بحادثة دهس تضمنها مقطع فيديو
النيابة العامة تجرّم كافة السلوكيات التي تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصين بدهس رجل والاعتداء عليه، فقد وجه النائب العام بالتحقق من محتوى الفيديو والقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم.
وأكد المصدر على أن قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
هذه السلوكيات جريمة تعرض مرتكبها للمحاكمة
وحسب المصدر فإن النيابة العامة ستلاحق كل من يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وفقاً لمقتضيات النظام، وستجرّم كافة السلوكيات التي ترّوع الآمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم المصونة شرعاً ونظاماً. وستقدّم للمحاكمة كل من ساهم في إتيان هذه الأفعال بشكل مباشر أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لينالوا جزاءهم العادل.
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