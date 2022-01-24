السعودية.. فلكيون ينصحون متابعة تقلبات الطقس

كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وموعد اعتدال الأجواء. وأشار "الزعاق" في حديثه لـ "العربية.نت" إلى أن يوم أمس الأحد انتصف موسم الشبط، واليوم الاثنين هو أول شباط الثاني "البلدة"، وبرده أخف من الأول.

عن موعد اعتدال الأجواء وتوديع موسم البرد الشديد قال: بعد 13 يوماً نودع موسم البرد الشديد، فيما يحل الاعتدال بما يسمى العقارب، الذي لا يخلو من لسعات برد خاطفة.

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وفي السياق ذاته، توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، سماءً صحوة بوجهٍ عام، وشمساً ساطعة على معظم المناطق، وأجواءً معتدلة البرودة؛ وذلك حتى خمسة أيام مقبلة؛ حيث لا تلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "بعض الناس لا يواكب إيقاعات الطقس المتغيرة بين يومٍ وآخر، فيلبس اللباس الشتوي الثقيل على طول، أو يخفّف اللبس على طول، والصحيح متابعة نشرات الطقس والتناغم معها، ولاسيما أننا خرجنا أمس من موجة باردة ودخلنا موجة دافئة، وفي نهاية الأسبوع ندخل موجة باردة أخرى.