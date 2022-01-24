مصور سعودي يرصد بعدسته أجواء الثلوج على سلاسل جبال مدين

وثّق المصور الضوئي بشير السرحاني لقطات فوتوغرافية أثناء نزول الثلوج على منطقة تبوك، راصداً بعدسته مشاهد فنية من أجواء بعض المناطق تبوك، مؤكداً من خلال تلك الصور على حبه للبر والطبيعة وتوظيف تلك الصور للتعريف بتبوك وضواحيها وإظهارها بأبهى صورة سياحية.

وقال بشير السرحاني في حديثه لـ "العربية.نت"، إنه حريص منذ ثلاث سنوات متتالية على توثيق مشاهد نزول المطر وهطول الثلج على أجمل المواقع السياحية، وأبرزها مرتفعات "منطقة جبال الظهر" شمال غرب المملكة، وهي عبارة عن سلسلة جبال مدين، تقع بالقرب من حقل في منطقة تبوك، ويبلغ ارتفاعه 1,828م (5,997 قدم). وكذلك مرتفعات جنوب تبوك "حرة الرهاة"، وتبلغ مساحة الحَرّة 3,600 كم2.

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إلى ذلك، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الوسطى.