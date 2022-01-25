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إطلاق مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف

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خلال إطلاق خالد الفيصل لمشروع .. النقل العام

إطلاق مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف

الرياض - العربية.نت

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أطلق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، وذلك لدى ترؤسه اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.

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ومشروع النقل العام بالحافلات، الذي اعتُمِد ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2022، يتكون من 9 مسارات، و58 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع.

كما يتضمن 182 نقطة توقف، بما يخدم المستفيدين من سكان محافظة الطائف وزائريها، على مدار 18 ساعة يومياً.

خيارات تنقل متعددة

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة العامة للنقل مشروع خدمة النقل العام في الطائف، الذي يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المحافظة، من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات.

كذلك، الإسهام في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المحافظة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، كما سيسهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

خلال إطلاق خالد الفيصل لمشروع النقل العام
خلال إطلاق خالد الفيصل لمشروع النقل العام

وتضمن العرض المقدم خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في مناطق ومدن المملكة، كما عملت على وضع آلية لتمويل تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية، ووضع الشروط والأحكام لتشغيل هذه المشاريع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

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