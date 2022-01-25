التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، ببدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء.

وأوضح التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد قال، الاثنين، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأفاد في تقرير أولي بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

وأكد التحالف تدميره لمنصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، قال إنها استخدمت فجر الاثنين بعملية إطلاق صواريخ باليستية.

وقبيل ذلك بساعات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية)، كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولي.

كما أفاد التحالف بوقوع أضرار مادية في عدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة، وإصابتان طفيفتان لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية والسودانية، معتبرا أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأكد التحالف على أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي.