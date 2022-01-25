رابح صقر لجمهوره: لدي اكتئاب شديد ووقوفكم معي يفيدني

أعلن الفنان السعودي رابح صقر أنه يمر بمرحلة وصفها بالصعبة، حيث يخضع حالياً للتأهيل بعد العملية التي أجراها مؤخراً في القلب.

وقال صقر إنه يعاني من اكتئاب شديد ويحتاج للدعم ولوقفة الجمهور إلى جانبه حتى يتخطى هذه المرحلة.

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كما كتب على حسابه في تويتر الثلاثاء: "حبيت أشكر جمهوري الحبيب. أنا أمر بمرحلة تأهيل وهذه أصعب من مرحلة العمليات. وقوفكم معي في هذه المرحلة يفيدني ويهمني لأني أمر باكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات. أتمنى تخطي هذه المرحلة، وقفتكم معي، ولا أحتاج الناس السلبية اللي ما يراعوا ظروف الناس".

صباااح الخير🌹🌹🌹🌹

حبيت اشكر جمهوري الحبيب انا أمر بمرحلة تأهيل وهذه اصعب من مرحلة العمليات وقوفكم معي في هذه المرحله تفيدني وتهمني لاني امر بكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات

اتمنى اتخطئ هالمرحله

وقفتكم معي، ولا احتاج الناس السلبيه اللي مايراعون ظروف الناس🙏❤️🙏❤️🙏❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 25, 2022

يذكر أن رابح صقر كان قد خضع قبل أيام لعملية قسطرة ثانية بالقلب، مناشداً جمهوره الدعاء له بالشفاء.

كذلك أعلن مسبقاً ابتعاده عن الحفلات بسبب وضعه الصحي.