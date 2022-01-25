شاهد إمام الحرم المكي عبدالرحمن السديس على مقاعد الدراسة

عاد إمام المسجد الحرام إلى مقاعد الدراسة للمرحلة الابتدائية، حيث شارك الطلاب إحدى الحصص الدراسية وقام بترتيل آيات من القرآن الكريم.

جاء ذلك أثناء زيارة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عبدالرحمن السديس مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بصفته ولي أمر، حيث التقى الطلاب وأكد على الاستشعار للدور الأسري في تعزيز الشراكة مع المدرسة نحو خلق بيئة تعليمية داعمة وآمنة لمواصلة الرحلة التعليمية.

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من جهته ثمن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي ⁧‫زيارة السديس للمدرسة.

وأوضح أن التواصل المستمر لأولياء الأمور مع المدرسة يخلق جواً من الطمأنينة والتحفيز والثقة ويدعم المدرسة في رسالتها التعليمية التربوية.

إلى ذلك حث السديس الطلاب على التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة التعليم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما وجه رسالة للمعلمين بالحرص على تعليم الطلاب وتنشئتهم التنشئة الإسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وتعليمهم القيم والمبادئ وفق المنهج الوسطي المعتدل.