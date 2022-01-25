محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء تايلند التعاون الثنائي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، وقد أجريت مراسم استقبال رسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة محادثات تم خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

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حضر جلسة المحادثات، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

فيما حضرها من الجانب التايلندي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دون برامود ويناي، ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة السيد سوبتتانابونج بنميشاو، ووزير العمل السيد سوشات شوم كلين، والقائم بأعمال سفارة تايلند في السعودية السيد ساتانا كسيم سنتا نا أيوديا.

وقد أقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند