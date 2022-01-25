نجل خالد سامي: رفعنا شكوى ضد من نشر شائعة وفاة والدي

استاءت أسرة الفنان السعودي خالد سامي من انتشار وسم على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن وفاته.

وكتب نجله تركي: "في أشخاص مستصغرين الموضوع كأنه شي هين، فجعتنا كأسرة بالوقت اللي كنا بنفقد فيه والدي، شي جدًا صعب والدي عنده عائله تنتظر خبرا جميلا يسعدها، وعنده محبون ينتظرون كذلك أي خبر يسعدهم، الله لا يوريكم مكروها بأحبابكم وأتمنى ما حد يجرب هالشعور أبداً".

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كما أضاف "حالة والدي، الحمدلله مستقرة ولكن مازال بالعناية المركزة أنا متواجد عنده اليوم، واجتمعت مع الطاقم الطبي، وبإذن الله خروجه من العناية المركزة قريبًا، الأشخاص اللي ينشرون الإشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا ورفعه للنيابة العامة، فنشر الإشاعات شي غير مقبول".

وقال إنه "غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار وانشروا تغرديتي، وخذوا التفاصيل مني، أنا حريص أن أبلغكم بالجديد، انسخوا التغريدة وانشروها عند الأشخاص اللي كاتبين بالهشتاق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب بتخويف الناس بالأخبار السيئة هذي، وصدقوني أنا رفعت بلاغ وراح أتبع الأجراء النظامي".

أبديت اليوم عن حالة والدي، الحمدلله الحاله مستقرة ولكن لازلت بالعناية المركزة أنا متواجد عنده اليوم واجتمعت مع الطاقم الطبي وبأذن الله خروجه من العناية المركزة قريبًا، الأشخاص اللي ينشرون الأشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا ورفعه للنيابه العامة نشر الأشاعات شي غير مقبول#خالد_سامي https://t.co/wLWAwMT4fP — تركي الدسيماني (@UrTurki) January 25, 2022

كما ختم كلامه شاكراً جميع معجبي الفنان خالد سامي على دعواتهم له بالشفاء، مشيراً إلى الشكوى رفعت بحق من رفع الوسم فقط.

يذكر أن خالد سامي دخل في غيبوبة قبل عام، بعد تعرضه لثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، لكنه استجاب في وقت لاحق للأوامر والمثيرات الخارجية، قبل أن يدخل في غيبوبة عدة مرات خلال الشهور الماضية، حيث نُقل للعناية المركزة الأسبوع الماضي بعد توقف قلبه.