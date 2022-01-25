نوع نادر من الموز يُزرع في جبال الحشر بجازان.. ما هو؟

في جبال الحشر التابعة لمحافظة الداير بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، يُزرع نوع نادر من أشجار الموز، يُعرف باسم "الموز الجبلي".

وتشتهر جبال المنطقة بشكل عام وجبال الحشر بشكل خاص بهذا النوع من الموز الذي يتميز برائحته الفواحة وطعمه الفريد الذي يختلف عن الأنواع الأخرى إضافة إلى حجم حباته.

مادة اعلانية

من جانبه أوضح المزارع مفزع الحريصي لـ"العربية.نت" أن "زراعة "الموز العنثري" في جبال الحشر متوارثة أباً عن جد ويزرع في المدرجات الزراعية، كما أنه من الأنواع التي لا يمكن زراعتها إلا في الأماكن المرتفعة الباردة".

ينقسم إلى نوعين

كذلك كشف الحريصي أن "هذا النوع من الموز ينقسم إلى نوعين حيث يسمى الأول بـ"الغنمي" وتأتي حباته صغيرة في الحجم والطول عند المحصول، بينما الثاني فيسمى بـ"البقري" وتأتي حباته صغيرة، لكن حجمها أكبر من "الغنمي" وطعمه أكثر حلاوة". وأضاف أنه "لا يستطيع أن يميزهما سوى المزارع بحكم خبرته في زراعة هذه الأنواع".

وأشار الحريصي إلى أن "ما يميز هذا النوع من الموز أنه لا يحتاج إلى عناية من المزارع أو مشقة في زراعته إضافة إلى احتياجه لكميات قليلة من المياه حيث إنه لا يسقى إلا بمياه الأمطار"، لافتاً إلى أنه "يجب أن تدفن جذور شجرة الموز في عمق لا يقل عن 80 سم إلى متر وتكون تربة ناعمة وبدون حجارة أو أي شيء آخر حتى يتسبب بجفافها وهو ما يساهم في احتفاظ التربة ببرودتها والمياه لفترات طويلة".

كما بين أن "عملية بيع ثمار هذا الموز كانت تمر قديماً بعدة مراحل تبدأ بقطف عناقيد الموز، ثم فصلها كل حبة لوحدها ووضعها في حافظات حتى يُحافظ عليها ولا تتلف وتنقل على ظهور الجمال والحمير إلى الأسواق البعيدة، ومنها سوق حجن وهروب والداير في منطقة جازان، إضافة إلى ظهران الجنوب وأحد رفيدة في منطقة عسير"، قائلاً إن "سعر الكيلوغرام من الموز يتفاوت ما بين 20 و25 ريالا حسب الوقت وحسب توفره في السوق وأحياناً يصل إلى 30 ريالا عندما يكون المحصول قليلا في المزارع".