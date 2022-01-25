"البحر الأحمر للتطوير" تحصل على الآيزو بمعيار الإدارة البيئية

حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير -الشركة المطورة لأحد مشاريع السياحة المتجددة الأكثر طموحاً في العالم- على شهادة الآيزو (ISO14001:2015) الخاصة بمعيار الإدارة البيئية، مؤكدة بذلك على التزامها الراسخ بحماية البيئة الطبيعية وتحسينها على امتداد مساحة المشروع البالغة 28 ألف كيلومتر مربع على الساحل الغربي للمملكة.

وفي إطار جهودها الرامية لتحقيق التميز البيئي، طورت الشركة نظاماً للإدارة البيئية، ووضعت له دليلاً في يناير 2021، وجرى تطبيق النظام على مستوى الشركة بحلول منتصف عام 2021 دعماً لمساعيها في الحصول على شهادة الآيزو (ISO14001:2015)، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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"البقاء في الطليعة"

من جهته علق الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو على هذه الجائزة قائلاً: "تجسّد الشهادة إنجازاً مذهلاً ومثالاً جديداً على أسلوب عملنا المختلف، حرصاً منا على البقاء في الطليعة أثناء تطويرنا لهذه الوجهة الرائدة، فقد قطعنا التزاماً تجاه أنفسنا والمشروع والمملكة بتجاوز حدود التوقعات الحالية لأفضل الممارسات البيئية، وذلك بهدف وضع منهجية متجددة لتنمية قطاع السياحة، وتجسّد الشهادة الجديدة دليلاً واضحاً على الجهود القصوى التي نبذلها في سبيل إرساء معايير السياحة البيئية الفاخرة في المملكة".

ويهدف نظام الإدارة البيئية الخاص بشركة البحر الأحمر للتطوير إلى توجيه وإدارة أنشطة الشركة في الجوانب ذات الصلة بالبيئة عبر جميع مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل، ويسمح تطبيق هذا النظام للشركة بتحديد المجالات التي تحتاج للتحسين والعمل بصورة نشطة على تحسينها.

نظام الإدارة البيئية

يذكر أنه خلال شهر نوفمبر 2021 وقع الاختيار على "المعهد البريطاني للمعايير (BSI) "الرائد على مستوى العالم، والمعني بتصديق أفضل معايير الممارسات العالمية، لتدقيق نظام الإدارة البيئية الذي تطبقه شركة البحر الأحمر للتطوير، استناداً لأبرز معايير الإدارة البيئية في العالم والمتمثلة بمعيار الآيزو (ISO14001:2015)، دون أن تشهد عملية التدقيق تسجيل أية ملاحظات".

كما تواصل شركة البحر الأحمر للتطوير امتثالها للمعايير البيئية الوطنية عبر ضمانها لأعلى مستويات الجودة في دراساتها البيئية وخططها الإدارية، وتعاونها المتواصل مع الأطراف المعنية لوضع الإرشادات والإجراءات المخصصة للاستخدام الداخلي والخارجي بهدف تحقيق أعلى مستويات التميز التشغيلي.

من جانبه قال المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة في شركة البحر الأحمر للتطوير رائد البسيط: "يأتي الحصول على هذه الشهادة تتويجاً للجهود الحثيثة التي يبذلها فريقنا للوفاء بالتزاماتنا تجاه البيئة التي نعمل ضمنها".

من أوائل الشركات

يشار إلى أنه في عام 2021 أصبحت شركة البحر الأحمر للتطوير واحدة من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015) لإدارة الجودة في مجال تصميم وبناء الأصول العقارية، وحصلت الشركة أيضاً على شهادة الآيزو (ISO31000:2018)، وهي المعيار الأعلى في مجال إدارة المخاطر لدى المنظمة الدولية للمعايير "آيزو"، وشهادة الآيزو (ISO 27001) التي تمثل معياراً عالمياً لنظم إدارة أمن المعلومات.

ومشروع البحر الأحمر اجتاز بالفعل محطات مهمة في أعمال التطوير، ويتواصل العمل فيه لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى التي تضم 16 فندقاً في عام 2023.