2 مليار ريال حجم تمويل صندوق التنمية الزراعية في السعودية

كشف المتحدث باسم صندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري أن حجم التمويل الذي قدمه الصندوق خلال عام 2021، بلغ نحو ملياري ريال، في حين بلغ حجم موافقات القروض أكثر من 2600 مليون ريال.

المجالات التي يتم الصرف عليها

وأضاف الشمري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن "تمويل الصندوق يغطي وبشكل أساسي قطاعات رئيسية مثل مشاريع البيوت المحمية، والدواجن والاستزراع السمكي، وكذلك تمويل البرنامج المساند لدعم التنمية الريفية، إضافة إلى تمويل سلاسل الإمداد، واستخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع أخرى مثل المصانع الغذائية الأولية والتسويق الزراعي".

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كما، قال إن "الصندوق أطلق استراتيجيته للفترة (2021-2025) والتي تأتي متوائمة مع رؤية المملكة (2030) والاستراتيجية الوطنية للزراعة، وذلك من أجل تحقيق أهدافه".

وأضح أن أبرز هذه الأهداف "المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، وتمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبية المحصولية حسب الميزة النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال شراكات مميزة مع الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث".

فرص عام 2022

وأكد أن حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق يتوقع أن يبلغ العام الحالي ثلاثة مليارات ريال، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف لتحقيق الأمن الغذائي عبر تمويل قطاعات رئيسة مثل، البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي، وكذلك تمويل مشاريع سلاسل الإمداد والقروض التنموية والاستثمار الزراعي في الخارج، والتمويل بالشراكة مع البنوك، إضافة إلى تمويل مشاريع أخرى متنوعة.

القدرة التمويلية للصندوق

وبين الشمري، أن "التقديرات التمويلية المتوقعة للفترة من (2021 حتى 2025) تتجاوز 15 مليار ريال، وتشمل دعم الإنتاج المحلي للمساهمة في الأمن الغذائي عبر تمويل القطاعات الرئيسة مثل مشاريع البيوت المحمية، والدواجن والاستزراع السمكي.

كذلك تمويل البرنامج المساند لدعم التنمية الزراعية الريفية، وتمويل مشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج، إضافة إلى فرص تمويلية أخرى تتضمن سلاسل الإمداد، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وزيادة الإنتاج، ومشاريع أخرى مثل المصانع الغذائية الأولية والتسويق الزراعي، مما سيكون له الأثر التنموي الكبير على مسار التنمية المستدامة، وضمان تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام.

كيفية الموافقة على المشاريع

وأوضح أن "الموافقة تتم بعد التقديم على القرض المناسب والغاية المناسبة من خلال منصة الصندوق الإلكترونية، حيث تأتي أولًا مرحلة دراسة الطلب من قبل الصندوق تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية وتوافق المشروع مع استراتيجية الأمن الغذائي، ثم مرحلة استكمال الطلب من قبل المتقدم في حال الموافقة، حيث توفر المنصة الإلكترونية العديد من الخدمات أبرزها التقديم على قرض بشكل سهل وسريع وآمن".