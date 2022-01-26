القبض على مدعي نبوة بالرياض.. هدد المارة بسلاح أبيض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعياً النبوة ومتلفظاً بعبارات نابية وخارجة عن الآداب العامة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط واتضح أنه مواطن، مبيناً أنه صدم عدداً من المركبات في أحد الطرق العامة، وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته.
شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية، وصدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض. pic.twitter.com/SaJNkuNsQd— الأمن العام (@security_gov) January 26, 2022
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كما، أشار إلى أن إجراءات الاستدلال بيّنت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.
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