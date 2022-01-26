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القبض على مدعي نبوة بالرياض.. هدد المارة بسلاح أبيض

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شرطة الرياض
شرطة الرياض

القبض على مدعي نبوة بالرياض.. هدد المارة بسلاح أبيض

العربية. نت - نادية الفواز  

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعياً النبوة ومتلفظاً بعبارات نابية وخارجة عن الآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط واتضح أنه مواطن، مبيناً أنه صدم عدداً من المركبات في أحد الطرق العامة، وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته.

كما، أشار إلى أن إجراءات الاستدلال بيّنت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

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