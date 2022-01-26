القبض على وافدين لإساءتهم للعلم الوطني

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على أربعة مقيمين من الجنسية البنغلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كما، دعا المتحدث الإعلامي إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه .

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على (4) مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني . pic.twitter.com/ACF4mxmLNF — الأمن العام (@security_gov) January 26, 2022

وكان فيديو متداول أظهر علم المملكة على الأرض وقد جُمع بداخله العديد من الأغراض والنفايات، حيث تم حشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه على الطريق.

وقام أحد الأشخاص بفك هذا الرباط، واستخرج ما بداخله من النفايات التي ألقاها أرضا، ثم أخذ يزيل ما علق بالعلم من أوساخ وأتربة، وطبقه ثم احتضنه.