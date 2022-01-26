هذه حالة الطقس في السعودية.. ومناطق تشهد ثلوجاً

توقع خبراء الطقس في السعودية تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة لتبدأ بعدها بوادر الربيع.

وأكد الخبير خالد الزعاق أنه "خلال هذه الأيام سنلاحظ اخضرار أوراق الأشجار وجريان المياه في غصونها، وانتشار الحشرات، كعلامات على اقترابنا من فصل الربيع"، مضيفاً: "نحن الآن في أول أيام شباط الثاني"، لافتاً إلى أن "قول أهالينا "شباط ما على كلامه رباط" كناية على تقلبات الأجواء في الشبط.

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كما أوضح أنه "خلال يومي الخميس والجمعة سنتأثر بكتلة هوائية باردة محمولة عبر رياح ناهضة، ومن الأسبوع المقبل تبدأ بوادر موسم الربيع".

حالة ممطرة وثلوج

من جهته أشار الخبير عبد العزيز بن محمد الحصيني إلى أنه "حسب مراصد الطقس، من المتوقع أن نشهد حالة ممطرة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ثم جازان، فعسير، فالباحة من اليوم الأربعاء، وتكون متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، مع فرصة هطول ثلوج على مرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من المملكة".

وأردف الحصيني قائلاً إنه "من المتوقع أن يعقبها موجة برد ورياح مغبرة، تكون شبه قوية على معظم المناطق، بدءاً من الشمالية من مساء اليوم الأربعاء فالوسطى والغربية من غد الخميس، ثم الشرقية والتي ستكون ذروتها نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وتستمر 3 أيام لتعود الحرارة إلى ما كانت عليه".

بدوره توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبد الله ‌المسند، اليوم الأربعاء أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية فترفع درجة الحرارة قليلاً، وقد تتسبب في تشكل بعض الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة في الوسط والغرب والشمال الغربي، مشدداً على أن "درجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم".

نشاط في الرياح السطحية

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد كان توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرّمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من شمال شرق المملكة. كما من المحتمل تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة. ولا يُستبعد هطول أمطار خفيفة قد تكون ثلجية على مناطق تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وجنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة نهاراً، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.