خالد بن سلمان يبحث مع وزير دفاع الصين التعاون العسكري

بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع مستشار الدولة وزير الدفاع في الصين الشعبية الفريق أول وي فونغ خاه، العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تطويرها.

واستعرض اللقاء عبر الاتصال المرئي، القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وفق ما نقلته وكالة "واس".

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وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير إدارة التعاون الدولي المكلف العميد البحري الركن سعد بن محمد الشهري.

كما حضر اللقاء من الجانب الصيني رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني اللواء جين سي جيوي، ونائب رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني اللواء جين سونغ يانتشاو.