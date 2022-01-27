الزياني على فراش المرض.. وحملات الدعاء تجتاح مواقع التواصل

تواصلت دعوات نشطاء التواصل الاجتماعي لمدرب المنتخب الوطني سابقًا، خليل الزياني، عقب انتشار أخبار وصور له على مواقع التواصل، تكشف معاناته من وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأظهرت بعض الصور التي شاركها نشطاء، الزياني وهو يرقد على السرير الأبيض داخل المستشفى.

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ورغم أن الحالة الصحية التي يمر بها الزياني حاليًا، ألزمته فراش المرض، إلا أنها لم تستطع أن ترسم الحزن على وجهه، فظهر مبتسمًا وبوجه يملأه البشاشة، رافعًا يده اليمنى، وكأنه يلقي السلام على كل من يشاهده.

واجتاحت مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، حملات لـ"الدعاء" بشفاء الزياني، آملين من الله أن يعود سالمًا ويصنع الفرحة من جديد.

من جهته غرّد اللاعب محمد عبد الجواد: "اللهم في هذا الثلث الأخير من الليل أسألك يا شافي يا معافي أن تشفي وتعافي أستاذنا وأخونا ومدربنا وأول من أدخل الفرح والسرور على قلوب جماهير الكره السعودية الغالي خليل الزياني وفرحنا يا الله بشفائه وعودته إلى منزله معافى بإذنك يا الله،،، يا كريم أكرمه بالعافية".

وتوالت الدعوات عبر وسم #خليل _الزياني بأن يلبسه الله لباس العافية لما قدمه لمنتخب المملكة.