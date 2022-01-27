السعودية.. تمساح وغزال ونسر في ثلاجة لحوم فاسدة

في ظاهرة غربية، فوجئ مراقبون صحيون في أمانة عسير عند تلقيهم بلاغا حول أغذية فاسدة في أحد المخيمات على طريق المئة بمدينة خميس مشيط، بوجود حيوانات نافقة مخزنة بثلاجة اللحوم ضمن كمية كبيرة من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة التي تم ضبطها.

وفي التفاصيل، تلقت فرقة الرقابة المسائية بأمانة عسير بلاغا يفيد عن وجود أغذية ولحوم فاسدة في أحد مخيمات التنزه بخميس مشيط، واستخدم المخيم تلك اللحوم الفاسدة ضمن الوجبات المقدمة إلى المتنزهين ومرتادي المخيم.

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وفور وصول المراقبين للموقع وجدوا، من ضمن تلك اللحوم الفاسدة، تمساحاً وغزالاً ونسراً نافقة بثلاجة اللحوم.

موقع بلا نظافة ولا شهادات صحية

إلى ذلك، أوضحت أمانة عسير أن من ضمن تلك المضبوطات التي تمت مصادرتها 250 كيلوغراما من اللحوم التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد وانتهاء الصلاحية، إضافة إلى افتقار الموقع إلى النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بجانب رصد ظهور علامات الصدأ والتلف على التجهيزات، وتم إغلاق المخيم فوراً.

من جهتها، أوضحت أمانة عسير أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات قبل إتلافها حتى حضور جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

جدير بالذكر أنه تم ضبط المخيم بمساندة من الهيئة السعودية للحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي والشرطة.