عبدالمجيد عبدالله يحطم رقما قياسيا في تاريخ الفن السعودي

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، أن رعايات حفلة الفنان عبدالمجيد عبدالله المزمع عقدها هذا الجمعة على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي هي الأعلى في تاريخ الحفلات الموسيقية لفنان عربي على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن الرعايات حطمت أرقام قياسية ستسجل في تاريخ الفن السعودي.

وقال آل الشيخ أثناء حفل توقيع رعايات حفلة "ليلة عبدالمجيد" الخميس، بحضور الفنان عبدالمجيد عبدالله والرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي: "سعيد برجعة الفنان عبدالمجيد إلى المسرح مرة أخرى بعد الانقطاع الذي دام 5 أعوام، فعبدالمجيد لو أتيحت له 10 ليالي سيملاها ليس ليلتين فقط".

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وبين، أن المجهود المبذول في "ليلة عبدالمجيد" مجهود كبير من قبل الفرقة الموسيقية وجميع العاملين على هذه الليلة، كاشفاً أن محاولات عودة عبدالمجيد عبدالله إلى المسرح مرة أخرى من عام 2019 واستطعنا في عام 2022 إقناعه بالعودة.

وخلال المؤتمر قال آل الشيخ: كان في بالي تنظيم حفلة موسيقية ضخمة تضم الفنان عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وماجد المهندس بحضور مالايقل عن 300 ألف، إلا أن العارض الصحي الذي يمر به عبدالمجيد لم يسمح له بذلك.

ومن جهته، قال الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، "سعيد بعودتي إلى المسرح مره أخرى، فتركي آل الشيخ قام بدور كبير جداً في كسر حاجزالرهبة، والمرض الذي أعاني منه".

وأضاف: أن "ليلة عبدالمجيد" ما هي إلا بداية لانطلاقة لمشاريع قادمة، سترى النور بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وإدارة شركة روتانا بتنظيم حفلات بطابع عالمي داخل السعودية.