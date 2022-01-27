هذا هو الفرق بين اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس
تبقى إجازة اليوم الوطني السعودي كما هي في كل عام
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمراً ملكياً باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، فما هو الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس؟
يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء الأمر الملكي بشأن اعتبار يوم تأسيس السعودية إجازة رسمية.
أما اليوم الوطني السعودي فقد شهد قيام الملك عبدالعزيز بتوحيد كيان المملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932.
وتبقى إجازة اليوم الوطني السعودي كما هي في كل عام، ويضاف عليها إجازة يوم التأسيس السنوية في 22 من شهر فبراير.
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بأمر ملكي.. 22 فبراير إجازة رسمية بالسعودية بمناسبة "يوم التأسيس""بما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى" السعودية
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