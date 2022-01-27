.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذا هو الفرق بين اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس

  • الخط
العلم السعودي

هذا هو الفرق بين اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس

تبقى إجازة اليوم الوطني السعودي كما هي في كل عام

العربية.نت - عماد الحكمي

نشر في: آخر تحديث:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمراً ملكياً باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، فما هو الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس؟

يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء الأمر الملكي بشأن اعتبار يوم تأسيس السعودية إجازة رسمية.

ألمانيا.. اتهام روسي بنقله معلومات عن صواريخ أوروبية العرب والعالم ألمانيا.. اتهام روسي بنقله معلومات عن صواريخ أوروبية

أما اليوم الوطني السعودي فقد شهد قيام الملك عبدالعزيز بتوحيد كيان المملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932.

وتبقى إجازة اليوم الوطني السعودي كما هي في كل عام، ويضاف عليها إجازة يوم التأسيس السنوية في 22 من شهر فبراير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن
اكتشف المزيد