السعودية.. الداير تحتفل بمهرجان البنّ الخولاني السعودي

فتحت محافظة الداير أذرعها لاستقبال الكرنفال الجماهيري الأكبر، والحشد المجتمعي السنوي "مهرجان البنّ الخولاني السعودي التاسع" الذي يحتفي بمحاصيل المزارع المتخصصة في إنتاج البن الخولاني السعودي، حيث تزيّنت الداير كعاصمة ثقافية رئيسية لهذا المنتج على مدار 8 مواسم سابقة.

ويشارك في نسخة المهرجان الحالية 150 مزرعة، يعرض أصحابها جهد السنين الذي رعى هذه النبتة في حضانة التربة الخصبة، لإنتاج حبة كرزية المظهر حالية المذاق، مروراً بنضجها وإخراجها من كنفها، لتأخذ فترة الحمّام الشمسي، ثمّ حمسها وطحنها، لتكون بعد ذلك جاهزة لإكرام الضيف وتعديل المزاج والمفاخرة الثقافية على مستوى العالم.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تحتلّ محافظة الداير القاطنة في الجهة الشرقية لمنطقة جازان، المركز الأول على مستوى السعودية في عدد المزارع وأشجار البنّ الخولاني السعودي، حيث يبلغ عددها 994 مزرعة تحتضن أكثر من 218 ألف شجرة بنّ، لإنتاج أكثر من 600 ألف كيلو من البنّ الخولاني السعودي كل عام.

وتسعى المزارع في المحافظة إلى حصد التميّز من خلال مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، حيث تم إعادة تأهيل 589 مزرعة، إضافة إلى برنامج التحول العضوي الذي يضم أكثر من 25 مزرعة عضوية، للخروج بممارسات زراعية أفضل، من خلال عدم استخدام المبيدات والمرشّات الكيميائية، واللجوء للسماد الطبيعي والمياه الجوفية والأمطار فقط، لإنتاج قهوة ذات جودة عالية.

الجدير بالذكر أنّ مهرجان البنّ الخولاني السعودي يقام حالياً بمحافظة الداير خلال الفترة من 22-28 يناير الجاري، ويأتي بالتزامن مع إطلاق وزارة الثقافة لمبادرتها "عام القهوة السعودية 2022م" للاحتفاء بالقهوة السعودية كموروث ثقافي وتاريخي.