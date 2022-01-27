"الغذاء مقابل الكهرباء".. وزير الطاقة السعودي يمازح نظيره العراقي
قال وزير الطاقة السعودي إنه "موعود بأكلات عراقية، مثل السمك المسقوف، والكبة الموصلية".
بابتسامة وأحاديث أخوية، كسر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان جدية الاجتماع بحديث طريف مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار على هامش توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين السعودية والعراق وهو يتحدث عن الأكلات العراقية المشهورة ويقول مبتسماً نشترط عليكم: "الكهرباء مقابل الغذاء".
وفي تفاصيل الحوار المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مازح وزير الطاقة السعودي خلال الاجتماع الذي جمعه بنظيره العراقي بحديثه عن بعض المأكولات العراقية.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حديث طريف مع الوزير والوفد العراقي و هو يشتهي الأكلات العراقية المشهورة و يقول للوفد العراقي مبتسما نشترط عليكم :— عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) January 26, 2022
الكهرباء مقابل الغذاء .
🇮🇶❤️🇸🇦 pic.twitter.com/Gn0cMaBz3n
وخلال اجتماع على هامش توقيع مذكرات اتفاق في مجال الطاقة بين بغداد والرياض قال الأمير عبدالعزيز إنه "موعود بأكلات عراقية، مثل السمك المسقوف، والكبة الموصلية".
ورد الوزير العراقي: "كل شيء سيصلك". فأجاب الأمير عبدالعزيز مازحاً: "لنتفق، الغذاء والمسقوف مقابل الكهرباء".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد على دور الصندوق العراقي السعودي المشترك في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرا إلى تخطيط هذه المشاريع على أسس تجارية حتى تستدعي الحاجة للاستفادة منها.
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