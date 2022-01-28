اليوم يبدأ نجم جديد.. يواصل زيادة النهار ونقصان الليل

يبدأ النجم الثاني من نجوم الشبط وهو "البلدة"، الطالع الخامس من طوالع الشتاء، اليوم الجمعة، ومدته 13 يوماً.

من جهته، أوضح خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه في "تويتر"، أن طالع البلدة 6 كواكب مستديرة خفيفة، أولهُ محرق وآخره مورق، وتستمر فيه زيادة النهار ونقصان الليل، ويعتبر أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن وتنقل في آخره أفراخ النخيل، الثلاثة أيام الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، حيث يقول سجع العرب "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده"، مؤكداً أن فيه يشتد البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية.

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دخول موجة برد

وأضاف الحصيني: يوافق ذلك دخول البلدة موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم على معظم مناطق السعودية، إلا أن يصرفها الله، والأسبوع القادم متوقع حالة ممطرة على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية، والتغيير وارد.

ونشر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عن حالة الطقس لهذا اليوم، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط السعودية، وتؤثر تدريجياً على الأجزاء الجنوبية من المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك على منطقة نجران.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتكون الصقيع على منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان).