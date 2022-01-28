فيديو من الرياض.. ترافولتا يوجه رسالة خاصة لشباب السعودية
"استمروا في الحلم.. واحلموا أكثر وأكثر.. لأنه وبحسب ما أرى فإن أحلامكم يمكن أن تصبح حقيقة"
وجه النجم الأميركي جون ترافولتا، مساء الخميس، رسالة إلى الشباب السعوديين، وذلك خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز Joy Awards، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حيث حصل على جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، وتسلمها من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.
#VIDEO: John Travolta tells #Saudi youth: Keep dreaming because of what I can see your dreams can come true. #JoyAwards @Turki_alalshikh @RiyadhSeason (@mbc1) https://t.co/lpkL3SmkDi pic.twitter.com/B9Cj2u1Jf7— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) January 28, 2022
ومن على المسرح، توجه النجم العالمي المحبوب إلى الشباب بالمملكة قائلا: "استمروا في الحلم.. واحلموا أكثر وأكثر.. لأنه وبحسب ما أرى فإن أحلامكم يمكن أن تصبح حقيقة"، وسط تصفيق الحضور.
كما حثهم على عدم الندم على الماضي، بل أن يعيشوا اليوم حياة جديدة ويحلموا بالمستقبل في الغد.
وعبر ترافولتا عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، وبأن يكون محاطاً بهذا الكم من المواهب.
وأشار جون ترافولتا إلى أنه يزور الرياض للمرة الثانية، وسبق أن زار المملكة من 4 سنوات، معرباً عن انبهاره مما رأى.
وفي حدث فني ترفيهي جامع قدمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشاركت في تنظيمه "مجموعة MBC"، احتفى حفل "جوائز صنّاع الترفيه" في نسخته الثانية بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب من قلب العاصمة الرياض، وذلك مساء الخميس، فيما بُث الحفل مباشرة عبر قناةMBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.
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