السعودية.. التجارة تضبط مشهور سناب يسوق لمنتجات مقلدة

ألقت وزارة التجارة السعودية القبض على مواطن يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حساب شهير في "سناب شات"، حيث اتخذ 3 شقق فندقية فاخرة في أبراج فندقين شهيرين "خمس نجوم" شمال الرياض مقراً لترويج وتسوق البضائع المغشوشة وإيصالها للمشترين عبر سيارات فارهة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم حجز البضاعة المقلدة "شنط نسائية ومحافظ وإكسسوارات وأوراق تغليف وعبوات بأسماء ماركات شهيرة لوضع المنتجات فيها" والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال، بعد تنفيذ كمين محكم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة السعودية للملكية الفكرية.

مادة اعلانية

تطبيق الإجراءات النظامية

وقالت الوزارة إنه تم استدعاء المخالف لسماع الأقوال ومن ثم الإحالة إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقاً لنظام العلامات التجارية ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين. والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة.

الغرامة بمليون ريال

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصل عقوبات النظام إلى الغرامة بمليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.

كما ينص نظام العلامات التجارية على معاقبة كل من زور علامة تجارية مسجلة وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.