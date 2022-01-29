معرض المسكوكات يبرز جهود السعودية في العناية بالتراث

شدد مدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر المبارك، بأن معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة والذي أطلقته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، من أهم المعارض الحديثة التي تبرز جهود المملكة العربية السعودية في الاهتمام والعناية بالتراث العربي والإسلامي، وإتاحته بما يخدم المعارف العامة والباحثين والمعنيين بالتاريخ العربي والإسلامي، وتوثيق وقائعه ومراحله البارزة، فضلا على ما سيتعرف إليه الزوار من فنون سك العملات الإسلامية.

وقال: "قسم النقود الأموية والعباسية هو واحد من سبعة أقسام رئيسية في المعرض، أحضرت العملات الأصلية في فترينات خاصة للعرض، أسفل كل عملة يوجد QR خاص بها يستطيع الزائر أن يطلع من خلاله على العملة كـ 3D وزود كل قسم بـ QR يحتوي على مادة مسموعة خاصة بالقسم المعني فيها، ويمكن الاستماع للمادة بحيث يتم الاستفادة منه لجميع فئات المجتمع وراعينا فيها الاستفادة للأشخاص ذوي الإعاقة".

مادة اعلانية

نقود الجزيرة العربية

وأضاف الدكتور المبارك أن "القسم الثاني خاص بنقود المملكة العربية السعودية ونقود الجزيرة العربية، حيث اشتهرت بعض المدن في السعودية منذ القدم، بسك العملات مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة وبيش وعثّر وغيرها من المدن، كما ويستطيع زائر المعرض الاطلاع على صور ثلاثية الأبعاد، من خلال الرابط أسفل العملة، والاستماع للمادة الخاصة بالقسم من خلال الرابط".

نقود مصر وبلاد الشام

وأوضح الدكتور المبارك أن "القسم الثالث بالمعرض خاص بنقود مصر وبلاد الشام ونقود مشرق العالم الإسلامي والمغرب، واستخدمت فيه نفس التقنيات والعملات الأصلية موجودة الفضية والذهبية، منها وكذلك النسخة الثلاثية الأبعاد والمادة المسموعة الخاصة بهذا القسم".

في حين حوى القسم الرابع على العملات النادرة في العالم الإسلامي، حيث تحتوي المكتبة على أندر قطع في العالم الإسلامي كما هو واضح من العملات الأصلية لـ: الدرهم العربي الساساني ضرب عام ٧٥ والدينار العربي البيزنطي ضرب عام (٧٢-٧٤)، وقد عملت المكتبة على وضع مجسمات بالإضافة إلى QR للمقاطع الثلاثية الأبعاد يحاكي الدينار العربي البيزنطي وهو أول دينار صاحبه صورة لأمير المؤمنين عبدالملك بن مروان وهو حامل سيفه مكتوب عليها أمير المؤمنين وفي الجهة الأخرى مكتوب خليفة الله.

الغرفة الرقمية

وفي القسم الخامس من المعرض، الغرفة الرقمية وزودت بتقنيات معينه بحيث تعرض فيلم وثائقي عن العملات في المملكة العربية السعودية وفي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على وجه الخصوص، كمل المعرض بمكتبة متخصصة في العملات، وهو القسم السادس من المعرض، تحتوي المكتبة على أبرز ما ألف في مجال العملات الإسلامية بصفة عامة.

هواة العملات

وعن مشاركة بعض الهواة من جامعي العملات النادرة قال الدكتور المبارك :"أشركنا في القسم السابع في المعرض الهواة من خلال العملات الخاصة التي يقتنونها أو من خلال أجهزة العملات: ميزان رقمي، مكبر رقمي، المسح الضوئي، آلات تنظيف العملات".

يذكر أن معرض العملات الإسلامية الذي يقام في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ويستمر لمدة ٣ أشهر زود بتقنية الواقع المعزز بحيث يستطيع الزائر من أي مكان سواء داخل المكتبة أو خارجها من الاطلاع على المعرض أو التنقل بين جنبات المعرض من خلال استخدام النظارات الخاصة بذلك وجهاز التحكم، وترحب مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجميع الزوار من جميع أطياف المجتمع لزيارة المعرض من ٨ ص - ٨ م لمدة ٣ أشهر من وقت إقامة المعرض.