 السعودية .. إقبال نسائي في أول مهرجان لليوغا على شاطئ البيلسان

انطلق اليوم أول مهرجان لرياضة اليوغا في المملكة العربية السعودية، نظمته اللجنة السعودية لليوغا على شواطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، احتضنه شاطئ البيلسان في حديقة جمان، اجتمع فيه محبو وممارسو رياضة اليوغا لممارسة اليوغا ومشاهدة العروض الخاصة بهذه الرياضة مع مشاهير المدربين في المملكة. وتضمن المهرجان العديد من ورش العمل والأنشطة بمشاركة أصحاب الصالات والمراكز الخاصة باليوغا الذين قدموا خدماتهم للحضور والتدريب على تمارين اليوغا والتنافس والتأمل في الهواء الطلق.

إقبال نسائي على اليوغا

إلى ذلك، يعد المهرجان أحد أهم أهداف اللجنة السعودية لليوغا وهي التعريف برياضة اليوغا والترويج لها ونشرها بدعم ورعاية من اللجنة السعودية لليوغا برئاسة نوف بنت محمد المروعي التي أكدت خلال حديثها لـ "العربية.نت": أن شغف الكثيرين بهذه الرياضة كان سبباً في انتشارها في مختلف أرجاء المملكة منذ عقدين من الزمان، مشيرة أن المملكة تشهد اليوم تطوراً يعد الأكبر في دول الخليج من حيث إقبال المواطنين والمواطنات على رياضة اليوغا، وحتى امتهان تدريبها، والذي دعا اللجنة الأولمبية العربية السعودية لتأسيس اللجنة السعودية لليوغا في شهر مايو عام 2021 والتي تسعى بدورها إلى التعريف برياضة اليوغا وضبط ممارساتها في المملكة.

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رياضة تجتذب آلاف الهواة منذ 20 عاماً

يذكر أن رياضة اليوغا في المملكة تمارس منذ أكثر من عشرين عاماً، وهناك قاعدة كبيرة في المملكة للهواة وممارسي رياضة اليوغا يمكن أن تصل لعشرات الآلاف من الممارسين والمدربين في المملكة، وقد شهدت رياضة اليوغا تطوراً سريعاً في العشر سنوات الأخيرة، وتم افتتاح العديد من صالات ومراكز اليوغا حول المملكة بعد أن أطلقت وزارة الرياضة ترخيصاً للصالات