السعودية.. إجازة يوم التأسيس تشمل القطاعين العام والخاص

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، أن الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم التأسيس يوم إجازة رسمية هو لكلا القطاعين العام والخاص.

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وكتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مساء السبت، "يجسد الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم التأسيس إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعين العام والخاص، حرص قيادتنا الحكيمة على الاستشعار لعمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي".

يجسد الأمر الملكي الكريم بأن يكون #يوم_التأسيس إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعين العام والخاص، حرص قيادتنا الحكيمة على الاستشعار لعمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) January 29, 2022

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر يوم الخميس، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس".

وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.