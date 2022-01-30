هاتفه شغل محبيه.. مقرب من محمد عبده يكشف سره

ردود فعل واسعة أثارها هاتف فنان العرب محمد عبده على تويتر، حيث تناقل المتابعون صورة تجمعه مع الفنان عبدالمجيد عبدالله وهما يلتقطان "سيلفي" بهاتف نوكيا من طراز 3310.

وأكد مدير العلاقات العامة لمحمد عبده، محمود الجيلاني، أن هذا الهاتف من أبرز ما يستخدمه فنان العرب يومياً.

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للمكالمات العامة

كما أضاف الجيلاني لـ"العربية.نت" أن "من صفات وطباع محمد عبده انفراده بتملك الشيء العملي، حيث يستعمل هذا الهاتف بشكل دائم"، لافتاً: "لقد عرضت عليه مسبقاً تغييره إلا أنه أصر على هذا النوع خصوصاً".

كذلك أشار إلى أن فنان العرب يستقبل على هاتفه الـ"نوكيا" كافة المكالمات العامة والرسائل النصية المهمة SMS، فيما يخصص الـ"آيفون" لبقية أشغاله، موضحاً أن محمد عبده لا يستغني عن التقنية والهواتف النقالة الحديثة لمتابعة أعماله والتواصل مع أبنائه.

يعود إلى عام 2017

يذكر أن تاريخ صناعة هاتف فنان العرب يعود إلى عام 2017 بعد أن تم تحديثه، حيث يعود تاريخ الهاتف في إصداره الأول إلى مطلع سبتمبر من عام 2000.

ويعتبر نوكيا 3310 ذو اللون الرمادي الذي يحمله محمد عبده مطوراً بعدة صفات، حيث يحافظ على روحه الكلاسيكية المطعمة بالحداثة محركاً بذلك النوستالجيا عند معاصريه بعد إطلاقه لأول مره منذ 17 عاماً. كما تصل دقة الكاميرا إلى 2 ميغابكسل يصاحبه فلاش LED أثناء اللقطات البسيطة، ويعمل على شبكة الجيل الثاني 2G فقط، الأمر الذي عرض الهاتف لانتقادات إبان إصداره.

كذلك يعتبر هذا الهاتف الأكثر شعبية في العالم، حيث أفادت المصادر بأنه تم بيع ما يقارب الـ126.1 مليون من النسخة الأساسية التي ظهرت عام 2000 في جميع أنحاء العالم، فيما يتراوح سعر نسخته الجديدة ما بين 200 إلى 280 ريالا سعوديا.