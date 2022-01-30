هذا ما سيحصل عليه سكان الأحياء العشوائية في جدة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن حُزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة لـ"العربية.نت"، أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى تخص الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022.

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كما أضافت أن "الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات. أما الفئة الثالثة فهي تخص المواطنين الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان، وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثم يتم تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية".

كذلك نوهت إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

أكثر من 68 ألف خدمة

وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

يشار إلى أنه بهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع إلكتروني https://services.jeddah.gov.sa/customers، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.