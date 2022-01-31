السعودية: نقف مع الإمارات ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها
دانت وزارة الخارجية السعودية واستنكرت بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في الإمارات.
وأكدت المملكة وقوفها التام مع دولة الإمارات تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للحوثيين كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
كذلك، جددت وزارة الخارجية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
اعتراض باليستي
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت مساء الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.
كذلك، أوضحت الوزارة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
وكانت أبوظبي أعلنت الاثنين الماضي أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، ووقع الهجوم بعد أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي.
دعوات لموقف دولي حاسم
يشار إلى أن الإمارات كانت دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري حاسم، لوقف أعمال الحوثيين بعد اعتداء استهدف الاثنين قبل الماضي، منشآت حيوية ومدنية على أراضيها، مؤكدة أنها أفعال تضر بأمن الدول، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
تصعيد خطير
وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دان يوم الجمعة قبل الماضي الهجمات الإرهابية الحوثية التي شهدتها الإمارات وكذلك السعودية، مشدداً على ضرورة مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم الدولي.
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