نجل خالد سامي عن صحة والده: خرج من العناية المركزة

كشف نجل الفنان السعودي خالد سامي عن خروج والده من العناية المركزة، واستقرار حالته الصحية، بعد أن كان في وضع حرج خلال الأيام الماضية.

وقال تركي خالد سامي على حسابه في "تويتر" الأحد إن والده خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة حالياً.

أبديت اليوم، الحمدلله خرج والدي من العناية المركزة الآن يارب لك الحمد الحالة مستقرة حاليًا، لايزال على الغسيل الكلوي ولاتزال الحالة بغيبوبه، شكرًا لكم جميعًا على سؤالكم ودعواتكم ابوي يقوم لنا ونرجع نسمع صوته#خالد_سامي https://t.co/29wRt0Bz1d — Turki (@UrTurki) January 30, 2022

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كما أضاف أن والده لا يزال على الغسيل الكلوي وفي غيبوبة.

كذلك توجه بالشكر لكل محبي والده، موضحاً: "شكراً لكم جميعاً على سؤالكم ودعواتكم أبي يقوم لنا ونرجع نسمع صوته".

يشار إلى أن صحة خالد سامي لا تزال محل اهتمام عدد من محبيه الذين يتساءلون باستمرار عن تطوراتها ويحاولون الاطمئنان عليه، خاصة بعد أن كانت قد تدهورت مؤخراً، مما تسبب في توقف قلبه مرتين ودخوله العناية المركزة.